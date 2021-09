Ligue 1 : blessé, Lionel Messi absent avec le PSG contre Montpellier

Mauvaise nouvelle pour les fans de Lionel Messi. Alors que l’attaquant a fait une entrée fracassante au sein de l’équipe du PSG, l’Argentin touché à un genou, vient de déclarer forfait pour la réception de Montpellier qui aura lieu samedi soir, comme l’a annoncé son club ce vendredi 24 septembre.

«Leo Messi a repris la course aujourd’hui selon le protocole de soins mis en place. Un nouveau point sera fait dimanche selon l’évolution» peut-on ainsi lire sur le site officiel du Paris Saint-Germain, alors que le match choc contre Manchester City en Ligue des Champions doit se jouer mardi prochain.

Pour rappel, d’après l’IRM passée mardi matin, Lionel Messi souffre d’une contusion osseuse du genou gauche. Une blessure survenue après être entré en contact avec le défenseur de Lyon, Jérôme Boateng, durant la dispute qui s’était tenue entre les deux équipes, dimanche dernier.

Dans un premier temps, cette blessure l’avait empêché d’assurer son déplacement mercredi, à Metz. Ses co-équipiers s’étaient néanmoins imposés lors des dernières minutes, en reportant le match 2-1.

Cette nouvelle perturbe un peu plus la préparation de «la Pulga», qui n’a pas encore inscrit son premier but avec son nouveau club de foot. De plus, il a brillé par son absence ce vendredi matin, lors des quinze minutes d’entraînement ouvertes à la presse.

Marco Verratti et Sergio Ramos compteront eux aussi sur la liste des absents contre Montpellier, a également fait savoir le PSG. Pour sa part l’Italien est touché à un genou, il devrait reprendre l’entraînement avec le groupe dimanche a précisé son club.