Hassan Chahdi, spécialiste des marathons : «Paris 2024, mon grand objectif»

Hassan Chahdi, qui a disputé le marathon aux JO de Tokyo cet été, sera présent dimanche à Paris pour disputer les 10km Adidas. L’occasion pour lui de prodiguer ses conseils et de parler de ses objectifs.

Quelle est la meilleure préparation pour une course longue distance ?

Il faut d’abord avoir le temps de bien se préparer. L’idéal, c’est de s’y prendre au moins huit semaines à l’avance. Il faut s’entraîner régulièrement et progressivement. Quand on débute, il faut y aller tranquillement les premiers jours. Il faut apprendre à se faire plaisir en courant. Une bonne préparation pour une course, c’est aussi savoir en profiter et apprécier le moment pour être prêt le jour J.

Comment s’organise-t-on du côté alimentaire ?

Il y a la préparation sportive et la nutrition. C’est super important d’avoir des repas équilibrés. Donc, il faut des féculents pour l’énergie, des fruits et légumes pour les vitamines qui vont aussi hydrater le corps. Sans oublier les protéines. Juste avant la course, des féculents c’est l’idéal. Pour un marathon, par exemple, cinq heures avant, je prends des féculents, et protéines. On perd beaucoup d’énergie dans une longue course donc l’alimentation est très importante avant une course.

Quelle paire de chaussures est idéale pour ce type de courses ?

Si on cherche la performance, il faut avoir des chaussures dynamiques avec amorti suffisant et un confort important. L’Adizero Pro 2 d’Adidas est un très bon modèle. J’ai couru avec lors des JO de Tokyo notamment et c’est une chaussure très confortable. L’équipement, c’est quelque chose de très important également dans une course.

Est-ce qu’il y a une stratégie à adopter sur un 10km ?

Si on est un peu sérieux, il y en a toujours une stratégie. Ne pas partir à fond, pour s’éviter de souffrir. Il faut être régulier. Le mieux, c’est de partir un peu moins vite pour ensuite accélérer. On peut aussi s’adapter en fonction des concurrents, trouver un groupe et ne pas se focaliser sur le chrono.

Vous avez disputé les Jeux de Tokyo l’été dernier. Quel souvenir en gardez-vous ?

J’ai été très fier d’y participer, de représenter son pays, c’est super important. Quand on y est, on ressent tout l’engouement des Jeux olympiques. On a de la chance d’y être alors on profite au maximum.

Désormais, vous attendez Paris 2024 ?

C’est dans la tête, c’est sûr. J’ai un âge (32 ans) où je peux performer sur les marathons. 2024 va arriver très vite. C'est évidemment mon objectif majeur. Pour me préparer, il faudra que je choisisse bien mes marathons. Mais avant tout ça, il faut que je pense à qualifier pour les Mondiaux d’athlétisme aux États-Unis l’an prochain.