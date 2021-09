«Il a fait plusieurs pas» : la fille de Pelé donne des nouvelles de son père en convalescence

Des nouvelles rassurantes de la légende brésilienne Pelé. Sur Instagram, sa fille a annoncé que l'ancien footballeur avait fait «plusieurs pas» lors de sa convalescence à l'hôpital, après une opération au côlon il y a trois semaines.

«Ces derniers jours, il a fait plusieurs pas», a assuré Kely Nascimento, dans un message illustré de plusieurs photos d'elle et son père jouant aux cartes. Sur les images, le triple champion du monde brésilien semble en bonne forme et souriant. Ajoutant sur le ton de la plaisanterie : «il m'a appris à jouer à un jeu de carte et il est en train de me battre à plate couture».

Plus tôt dans la semaine, elle avait déjà publié une vidéo de l'ancien numéro 10 chantant l'hymne de Santos, son club de coeur, pour qui il a brillé de 1956 à 1974, avant de rejoindre le New York Cosmos en fin de carrière.

Une santé fragile

Opéré d'une tumeur suspecte du côlon le 4 septembre, Pelé a quitté les soins intensifs la semaine dernière. Le résultat de la biopsie de cette tumeur détectée lors d'examens de routine n'a toujours pas été rendu public.

La santé de Pelé, qui aura 81 ans le 23 octobre, reste fragile ces dernières années, avec plusieurs hospitalisations subies par l'ancien buteur. La dernière remonte à 2019, en raison d'une infection urinaire sévère, suivie de l'enlèvement d'un calcul rénal.