Grand Prix de Russie de F1 : 100e victoire pour Lewis Hamilton, vainqueur devant Max Verstappen

Encore un peu plus dans la légende. Au terme d’un Grand Prix de Russie, bouleversé dans les derniers tours par la pluie, Lewis Hamilton a décroché, ce dimanche, la 100e victoire de sa carrière, devant Max Verstappen. Avec ce succès, le Britannique a repris la tête du championnat du monde.

A travers les gouttes, Lewis Hamilton a franchi le mur du 100 à Sotchi. Deux mois qu’il attendait ce moment, après son 99e succès dans la catégorie reine du sport automobile, chez lui à Silverstone. Frustré lors des quatre courses suivantes, le pilote Mercedes est enfin parvenu à franchir cette barre mythique.

Il a pourtant sûrement dû penser qu’il devrait patienter encore un peu. Parti en 4e position, il a été débordé dès le départ pour se retrouver à la 7e place. Et s’il est remonté au 2e rang au fil des tours, il est resté bloqué derrière Lando Norris, auteur de la pole et lancé vers sa première victoire. Mais l’arrivée la pluie, à moins de dix tours de l’arrivée, est venue tout bouleverser.

Alors que le tracé était de plus en plus mouillé, Lewis Hamilton a passé les pneus intermédiaires, quand le pilote McLaren a pris le risque de rester en piste. Un pari perdant. Norris n’avait plus la moindre adhérence et a été contraint de passer par son stand, offrant la victoire à Hamilton sur un plateau. «Arriver à 100 victoires a pris beaucoup de temps. Je n'étais même pas sûr que ça viendrait», a confié Hamilton heureux de ce dénouement à l’arrivée.

«Ça n’a pas été facile. J’ai perdu beaucoup de terrain au départ en essayant d’éviter les problèmes. Il n’aurait pas été facile de dépasser Lando qui avait un super rythme. La pluie est arrivée au bon moment (...) L’équipe a fait le bon choix stratégique à la fin», a ajouté le Britannique, lui qui était sceptique à l’idée de repasser par son stand en fin de course.

Et en plus de marquer davantage l’histoire de la Formule 1, Lewis Hamilton a réalisé une bonne opération dans la course au titre. Il a repris les commandes du championnat du monde avec deux points d’avance sur Max Verstappen, même si le Néerlandais a fait mieux que sauver les meubles en Russie. Parti en dernière position pour avoir changé de moteur, il a réussi une incroyable remontée au volant de sa Red Bull pour arracher la 2e place devant la Ferrari de Carlos Sainz. Terriblement déçu, Norris a finalement terminé à la 7e place, derrière son équipier Daniel Ricciardo (4e), Valtteri Bottas (5e) et Fernando Alonso (6e).

Déjà détenteur de multiples records, Lewis Hamilton n’a fini plus de marquer de son empreinte la F1, effaçant les uns après les autres ceux de Michael Schumacher, avec dans son viseur cette 8e couronne mondiale, qui ferait de lui le pilote le plus titré de tous les temps devant l’Allemand. Et il tentera de s’en rapprocher, dans quinze jours, en Turquie. Mais Max Verstapenn n’a pas encore dit son dernier mot dans cette lutte au coeur d'une saison aux multiples redondissements.