«J’ai trouvé ça plus qu’injuste» : Samir Nasri revient sur les raisons de la fin prématurée de sa carrière

Alors qu’il a fêté ses 34 ans en juin dernier, Samir Nasri a décidé de mettre un terme à sa carrière après plus de 15 ans au plus haut niveau. Et l’international français, devenu consultant pour Canal+, est revenu sur les raisons de la fin de sa carrière prématurée dans le JDD.

Anderlecht restera donc le dernier club de sa carrière entamée en 2004 sous le maillot de l’Olympique de Marseille. S’il aurait pu jouer encore quelques saisons, le meneur de jeu, également passé par Arsenal, Manchester City, Séville, Antalyaspor et West Ham, a préféré tout arrêter. Et l’épisode de sa suspension est à l’origine de ce choix.

Il a été suspendu, en février 2018, six mois puis 18 mois, de manière rétroactive, par l’UEFA pour infraction aux règles antidopage. «J’ai trouvé ça plus qu’injuste, je n’avais pris aucun produit dopant. C’était juste une injection de vitamines parce que j’étais malade. Ça m’a coupé dans mon élan», a-t-il confié à l’hebdomadaire.

En janvier 2019, il a toutefois tenté de se relancer en Angleterre du côté West Ham, où il s’est engagé pour six mois. Mais sans grande réussite. «Je suis revenu à West Ham, à Londres, avec un entraîneur que je connaissais (Manuel Pellegrini) : c’était parfait. Mais je me suis blessé trois fois d’affilée», a-t-il expliqué. Il a ensuite accepté de rejoindre à Anderlecht Vincent Kompany, qu’il a côtoyé pendant plusieurs saisons à Manchester City. Mais là aussi, sans réussite

«Vincent Kompany m’a appelé pour venir à Anderlecht. Il y avait un côté affectif, mais également l’idée d’être joueur et aussi un peu dans le staff. Comme j’aimerais entraîner, je m’étais dit que j’apprendrais avec lui, a-t-il indiqué. Ça ne s’est pas passé comme prévu. Puis le championnat a été arrêté à cause du Covid.» Le poussant à dire stop et ne pas accepter un nouveau défi. «Après, je n’avais plus forcément envie. Aucun challenge ne m’a botté», a ajouté Samir Nasri, qui ne se voyait «pas revenir en France si ce n’était pas l’OM.»

Il a finalement rejoint l’équipe de consultants de Canal+ pour les soirées de la Ligue des champions aux côtés d’Eric Abidal et Rudi Garcia. Et il sera en plateau, ce mardi, pour le match du PSG, qui reçoit au Parc des Princes son ancienne équipe de Manchester City.