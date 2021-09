OM-Lens (2-3) : le coup d'arrêt des Marseillais

Battu par Lens (2-3), l'OM a enregistré sa première défaite en championnat, dimanche, en clôture de la 8e journée de Ligue 1. Les Marseillais perdent leur place de dauphin du PSG au profit des Lensois.

Encore une fois, un match de Marseille a été spectaculaire. Mais cette fois-ci, cela ne s’est pas passé de la meilleure des manières pour les Phocéens qui ont encaissé leur première défaite de la saison. La première à domicile depuis l'arrivée de Jorge Sampaoli en janvier dernier.

Mené 2-0 après une demi-heure grâce à un pénalty de Sotoca (9e sp) et une sublime inspiration de Frankowski (27e), l’OM a bien réagi par un doublé de Dimitri Payet (33e et 45e+3), mais les Lensois, qui avaient connu un passage à vide avant la pause, ont su remettre du rythme pour inscrire le but de la victoire (Saïd, 71e), et reléguer d'un point le club de Jorge Sampaoli sur la troisième marche du podium.

C’est une semaine à un point en deux matchs, marquée par de nouveaux incidents à Angers puis par la mort dans un accident de la route d'un supporter, qui revenait justement du stade Raymond Kopa, qui se termine pour Marseille. Dimanche, le Virage Nord du Vélodrome a chanté fort pour lui, rejoint par le Virage Sud et même par les supporters lensois qui ont eux aussi scandé le nom de Clément pendant une minute émouvante.

«On est forcément déçu, a réagi Payet. Au vu de la physionomie du match, je ne sais pas si on a mis les ingrédients qu'il fallait pour le remporter. On perd face à une équipe qui en voulait plus que nous ce soir, la défaite me semble logique. On a essayé mais sur courant alternatif, on a eu des hauts et beaucoup de bas, ils ont su en profiter. Ils ont été plus réguliers que nous sur ce match-là. Il faudra revoir ce qu'on a mal fait et surtout rectifier le tir rapidement.» Et cela commence dès jeudi avec la réception de Galatasaray en Ligue Europa.