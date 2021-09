Ryder Cup 2021 : les Etats-Unis s’imposent pour la 27e fois contre l’Europe

Les Etats-Unis ont remporté dimanche la Ryder Cup pour la 27e fois de leur histoire en battant l’Europe, tenante du titre.

A Whistling Straits dans le Wisconsin, après des victoires de Patrick Cantlay, Scottie Scheffler et Bryson DeChambeau, Collin Morikawa s'est assuré de rapporter un demi-point décisif avant même la fin de son duel face à Viktor Hovland, permettant aux Etats-Unis, largement en tête depuis vendredi, de boucler l'affaire avec un minimum requis de 14,5 points.

#RyderCup - Singles





Team USA remporte la 43ème Ryder Cup pic.twitter.com/AkHPcAibve — GOLF+ (@GolfCanalPlus) September 26, 2021

«Nous sommes une équipe assez jeune, mais nous avons beaucoup de gars qui ont de l'expérience sur le circuit, même si évidemment, la Ryder est une tout autre bête à dompter. Nous avons perdu beaucoup en regardant vers le passé. Nous incarnons le présent et espérons-le le futur. Au fur et à mesure que le temps passe, on apprend. On apprend et on s'améliore», a commenté Morikawa, plein de sagesse.

Au bilan global, l'Europe reste bloquée à 14 succès auxquels il convient d'ajouter deux nuls. La prochaine édition aura lieu en 2023, à Guidonia Montecelio, près de Rome.