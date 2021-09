Vidéo : Julian Alaphilippe victime d'un jet de bière à l'arrivée

A nouveau sacré champion du monde de cyclisme dimanche, Julian Alaphilippe a été sifflé par une partie du public belge jusqu’à l’arroser de bière.

Présent en nombre sur le parcours de ces Mondiaux, dans l’espoir de voir le drapeau Noir-jaune-rouge flotté sur la plus haute marche du podium et notamment avec Wout van Aert, les spectateurs belges ont été refroidis par la sublime victoire du Français, qui a terminé la course seul après avoir distancé tous ses «amis» d’échappée à 17 kilomètres de l’arrivée.

Et forcément, Julian Alaphilippe a essuyé des hués de fans belges. Et il a également été arrosé avec un peu de bière (à 1'26 sur la vidéo). Mais tout cela ne l’a pas démotivé. Et il est allé s’offrir son deuxième titre mondial consécutif.

JULIAN ALAPHILIPPE EST CHAMPION DU MONDE !!





LE FRANÇAIS CONSERVE SON TITRE DEVANT VAN BAARLE ET VALGREN ET AVEC LA MANIÈRE !! #Flandres2021 pic.twitter.com/Yeg8TKoBUL — francetvsport (@francetvsport) September 26, 2021

«Il y avait beaucoup de supporters qui étaient pour la Belgique et Van Aert, qui me demandaient de ralentir dans le final, a réagi le Français au micro de France Télévisions. Ils n’avaient pas forcément des mots très gentils, je les remercie ça m’a donné envie de rouler encore plus fort.»

Le coureur de la Deceuninck-Quick Step (formation belge) depuis 2013 a d’ailleurs rendu hommage au public par la voix de Thomas Voeckler. «Julian m’a dit qu’il avait un message. Il remercie le public belge qui le connaît depuis son début de carrière, a confié le sélectionneur de l’équipe de France. Même s’il a encouragé logiquement Van Aert, il l’a aussi applaudi. C’est important que vous le sachiez.»