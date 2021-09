Kavval, un moteur de recherche de compétition pour trouver sa prochaine course

Courir, ok. Mais où et quand ? La plate-forme Kavval, lancée il y a quelques mois, permet de trouver facilement la course idéale, en fonction de ses goûts et de son niveau.

Route ou chemin boueux ? Pour la performance ou une bonne cause ? En solo ou en relais ? Les créateurs ont prévu plus de 50 thématiques de recherche pour permettre de faire son choix en connaissance de cause.

En premier lieu, tout passe par une barre de recherche dans laquelle vous pouvez fixer des critères. Dans le contexte actuel, et c'est utile, il est précisé de manière claire si la prochaine date a été confirmée ou bien si elle encore en attente. Un agenda très complet est proposé, tout au long de l'année. 92 courses sont par exemple répertoriées pour le mois d'octobre, partout en France. Largement de quoi faire.

Une plate-forme complète

Le site, créé par deux passionnés de la région lyonnaise, Benoit Grassigny et Hugo Charrier, est actuellement géré par une équipe de 6 personnes. Pourquoi un tel site, selon eux ? Trouver une course, sans compter les plus connues (Semi de Paris, Marseille-Cassis, UTMB...), était un parcours du combattant, avec des informations difficiles à rassembler.

Kavval.com se veut, à terme, comme cette plate-forme qui permettra de centraliser toutes les informations nécessaires à la préparation de ses courses. Le coureur de très haut niveau ou celui du dimanche pourra gérer son agenda et le partager avec ses contacts, s'il le souhaite. Et d'ici à quelques semaines, il sera même possible de réserver directement un dossard sur le site, ou s'assurer que son dernier certificat médical est toujours valide.

Pour les organisateurs de course, l'outil peut également se révéler très utile, puisqu'il permet de toucher directement une communauté de passionnés, toujours à l'affût de nouveaux challenges.

Au-delà de la course, les créateurs de Kavval ne cachent pas leur intention de mettre aussi en avant le patrimoine de notre pays, qu'il soit historique ou culinaire. Le réconfort après l'effort (ou avant), en somme.