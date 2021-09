Ligue 1 : le prix exorbitant des places à Rennes pour assister au match contre le PSG

Le PSG se déplace, ce dimanche, à Rennes en Ligue 1. Et pour assister à la rencontre au Roazhon Park, les spectateurs vont devoir mettre la main au portefeuille. De quoi susciter la colère des supporters qui dénoncent des tarifs exorbitants.

Peut-être encore plus que les autres saisons, avec l’arrivée de Lionel Messi, chaque déplacement des Parisiens dans l’Hexagone est un événement. Ils sont très attendus dans tous les stades de France. Et les clubs qui reçoivent les hommes de Mauricio Pochettino l’ont bien compris et en profitent pour faire grimper sensiblement le prix des billets.

C’est le cas du Stade Rennais. Pour la venue du vice-champion de France à l’occasion de la 9e journée de championnat, le club breton a décidé d’appliquer une grille tarifaire particulièrement élevée. A l'image de Brest et Reims en début de saison

Pour prendre place dans les tribunes, il faudra débourser entre 49 et 170 euros en tarif normal, et entre 39 et 136 euros en tarif réduit. Pour les enfants, le prix du billet coûte entre 29 et 102 euros en fonction de l’emplacement. Ces prix sont trois à quatre fois plus chers que ceux pratiqués en temps normal.

Cette politique n’a pas manqué de provoquer la colère des supporters rennais, qui ont dénoncé ses tarifs excessifs. Certains ont qualifié de «vol» les prix fixés par leur club. Mais ils ne devraient toutefois pas empêcher le Roazhon Park de faire le plein pour ce match de gala.