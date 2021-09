PSG : Gianluigi Donnarumma, de plus en plus isolé, vit mal sa situation

Déjà un problème avec Gianluigi Donnarumma ? Arrivé libre cet été au PSG, en provenance de l’AC Milan, le portier italien n’a joué que deux matchs sous ses nouvelles couleurs. Une situation qu’il vivrait de plus en plus mal, selon la presse transalpine.

Deux mois et demi après le titre de champion d’Europe, décroché avec l'Italie, Gianluigi Donnarumma déchante. Débarqué dans la capitale française auréolé de ce statut, ajouté à celui de meilleur joueur de la compétition, le jeune gardien (22 ans) était prêt à affronter la concurrence avec Keylor Navas. Mais tout ne se passe pas forcément comme il l’espérait.

Donnarumma, qui a repris l’entraînement avec sa nouvelle équipe début août, a dû se contenter de deux rencontres de championnat seulement contre Clermont (4-0) et Lyon (2-1). Le reste du temps, il est resté sur le banc des remplaçants, notamment lors du premier match de Ligue des champions à Bruges (1-1).

Et au regard des prestations de Navas dans la cage parisienne, en plus des nombreux soutiens dont bénéficie le Costaricien dans le vestiaire parisien, il n’y a pas de raison que cela change pour le moment. Ce qui ne va pas arranger sa frustration, lui qui ne cacherait plus son mal-être. D’après le Corriere dello Sport, il se sentirait triste et surtout isolé dans un pays où il ne parle pas la langue et ne connaît personne à part ses coéquipiers.

Face à cette situation, et si elle venait à ne pas évoluer dans les prochaines semaines, Gianluigi Donnarumma pourrait aller chercher du temps de jeu ailleurs sous la forme d’un prêt au mois de janvier. Et en Italie, la Juventus, qui suit attentivement son cas, serait déjà prête à l’accueillir.