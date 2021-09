Rhône : Agressés par des spectateurs, six joueurs de rugby finissent aux urgences

La rencontre a tourné au règlement de compte. En déplacement dans le Rhône pour affronter le club de Pusignan, situé dans la banlieue lyonnaise, six joueurs de l’équipe de rugby d’Ambérieu-en-Bugey (Ain) ont dû être transportés aux urgences, dimanche, après avoir été violemment agressés par des spectateurs lors de la 1ère journée du championnat Honneur.

La tension est montée d’un cran lorsque l’équipe visiteuse menait au tableau d’affichage. «A ce moment, Pusignan a durci les débats», a confié au Progrès la présidente ambarroise Dominique Farlat encore sous le choc. Si la partie a été très heurtée sur le terrain avec au total deux cartons rouges contre Ambérieu et un contre Pusignan, elle a surtout été émaillée par les agressions de la part de certains spectateurs présents sur des joueurs de la formation de l’Ain.

«L’excès de violence d’une partie du public envers un de nos joueurs a été incroyable. Des spectateurs ont sorti du terrain un de nos jeunes joueurs, qui évoluait pour la première fois en équipe première, pour le tabasser. Ils étaient aidés par un remplaçant adverse, qui s’échauffait», a ajouté Dominique Farlat. Le climat était si délétère que huit gendarmes ont dû assurer la sécurité jusqu’à la fin du match, qui s'est achevé avec la victoire de Pusignan (34-6).

Au total, six joueurs ont été blessés et conduits à l’hôpital pour être soignés. Ils ont pu ressortir dans la soirée avant de rentrer chez eux. Mais ils pourrait rester éloignés des terrains pendant plusieurs semaines. «Nous avons un petit effectif en seniors et déjà trois joueurs seront absents pour de longues semaines», a affirmé la dirigeante d’Ambérieu-en-Bugey, qui envisage de porter plainte. «Nous allons aussi prévenir la ligue Auvergne Rhône-Alpes et le comité de l’Ain de cette violence. C’est insupportable alors que nous retrouvons juste le chemin des stades», a-t-elle conclu.