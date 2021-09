Equipe de France : Coman et Kanté absents pour la Ligue des Nations

L’équipe de France devra se passer des services de N’Golo Kanté et Kingsley Coman pour le Final Four de la Ligue des nations la semaine prochaine.

Le milieu de terrain de Chelsea a été testé positif au Covid, a annoncé mardi Thomas Tuchel son entraîneur, et manquera donc la rencontre de Ligue des champions contre la Juventus mercredi. «N'Golo a été testé positif (au Covid) et il doit se mettre en quarantaine. Il n'était pas à l'entraînement aujourd'hui», a indiqué le technicien allemand.

La quarantaine exigée par le gouvernement britannique en cas de contamination au Covid étant de dix jours, Kanté ne pourra pas non plus jouer samedi en championnat contre Southampton. Et forcément, cela remet en cause son départ pour Clairefontaine lundi, où les Bleus doivent se rassembler avant la demi-finale de Ligue des nations qui les opposera à la Belgique le jeudi 7 octobre et la petite ou la grande finale de la compétition le dimanche 10.

Déjà absent en septembre suite à une blessure à la cheville, N’Golo Kanté pourrait donc manquer deux rencontres importantes des Bleus. Le sélectionneur Didier Deschamps doit donner jeudi sa liste pour le «final four» de la Ligue des nations.

De son côté, Kingsley Coman a repris l’entraînement après son opération du cœur. Mais son entraîneur, Julian Nagelsmann, a expliqué que l’international tricolore ne pourra pas rejoindre les Bleus.

«King va bien, il rayonne, il est content que cette histoire soit maintenant derrière lui, a-t-il déclaré. Mais il n'est pas une option contre Kiev, parce que nous avions décidé déjà avant son opération de lui laisser deux semaines pour se remettre physiquement au niveau. Il sera peut-être une option dimanche contre Francfort, parce qu'il aura ensuite une pause pendant la fenêtre internationale. Nous allons profiter de la trêve pour le remettre en forme, il n'ira pas en sélection parce qu'il n'est pas encore prêt après son opération.»

L'équipe de France doit affronter la Belgique le 7 octobre prochain en demi-finale de la Ligue des nations.