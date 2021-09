«Je ne pense pas à changer d’air» : Marquinhos déclare son amour au PSG

Marquinhos dispute sa 9e saison sous le maillot du PSG. Arrivé à Paris à l’été 2013, en provenance de l’AS Roma, le défenseur parisien est devenu l’un des joueurs emblématiques du club de la capitale. Un club où il se verrait effectuer le reste de sa carrière.

En bientôt dix ans passés à Paris, Marquinhos (27 ans) est tombé amoureux aussi bien de la ville, que du club. Et il n’a aucune intention de quitter l’un et l’autre. «Ma famille aime bien la ville, comme moi. C’est une ville passionnée par le foot où il y a beaucoup de choses à faire», a-t-il confié, ce mardi, au micro d’Europe 1 en marge du match de Ligue des champions contre Manchester City.

Et il s’y sent si bien qu’il se verrait bien terminer sa carrière au PSG, dont il est le capitaine. «Ça me plairait bien (de terminer à Paris). Je ne pense pas changer d’air», a affirmé l’international brésilien, sous contrat avec le vice-champion de France jusqu’en juin 2024.

S'il a déjà tout remporté dans l'Hexagone, Marquinhos est motivé à l'idée de continuer à marquer l’histoire du club en empilant les trophées. «Je veux gagner le plus de titres possibles avec le PSG. C’est comme cela que je vais essayer de graver mon nom un peu plus dans l’histoire du club», a-t-il insisté. Et il restera gravé à jamais s’il devient le premier capitaine du PSG à soulever la prestigieuse Ligue des champions.