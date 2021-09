Ligue des champions : l'incroyable défaite du Real Madrid contre les Moldaves du Sheriff Tiraspol (1-2)

Le Real Madrid a subi la loi du novice Sheriff Tiraspol (2-1) mardi soir en Ligue des champions. Le club moldave est néophyte dans la compétition.

Le champion de Moldavie a frappé un énorme coup dans son histoire. Et même dans l’histoire de la Coupe d’Europe. Novice à ce niveau, le club basé à Tiraspol, en Transdniestrie, une enclave séparatiste prorusse, a réussi l’exploit de faire tomber les Madrilènes, 13 fois vainqueurs de la C1.

C’est l'Ouzbek Jasurbek Yakhshiboev qui a d’abord ouvert le score (25e) avant que le Luxembourgeois Sébastien Thill n’offre une victoire incroyable aux siens (90e).

17 - @Benzema a désormais marqué lors de 17 saisons différentes de Ligue des Champions, un record dans l'histoire de la compétition. Nueve.#RealMadridSheriff #UCL pic.twitter.com/tz1Fb0f8C7 — OptaJean (@OptaJean) September 28, 2021

Car entre temps, Karim Benzema avait égalisé sur penalty (65e). Le Français est entré un peu plus dans la légende la Ligue des champions avec un 72e but dans la compétition. Celui qui est devenu le premier joueur de l'histoire à marquer sur 17 saisons différentes en C1 est désormais quatrième derrière Cristiano Ronaldo, Lionel Messi et Robert Lewandoswski.