PSG-Manchester City (2-0) : Paris et Messi frappent un grand coup

Le PSG s'est imposé face à Manchester City (2-0) mardi soir, lors de la deuxième journée de la phase de groupes de la Ligue des champions. Paris prend la tête du groupe A et envoie un message à l'Europe.

C'était le grand soir tant attendu. Tenus en échec par Bruges (1-1) lors de la première journée, les Parisiens se sont bien rattrapés dans ce groupe A en s'offrant l'autre favori. Si la rencontre n'aura pas été parfaite sur tous les points, les hommes de Mauricio Pochettino en ont tout de même profité pour s'affirmer comme le grand favori annoncé.

Le PSG a d'abord trouvé l'ouverture du score assez rapidement par Idrissa Gueye (8e). Le milieu de terrain sénégalais, très en verve depuis ce début de saison, a repris un centre de Kylian Mbappé que n'a pas réussi à récupérer Neymar, pour envoyer un missile dans la lucarne d'Ederson.

"On a gagné un match très important contre un très grand rival. C'est une victoire importante pour nous, on doit continuer à grandir."





Il fallait ensuite attendre la fin de la rencontre pour voir Lionel Messi, très souvent éteint dans cette partie, trouvait la marque. Après un une-deux avec Kylian Mbappé, l’Argentin a déclenché une frappe imparable (74e).

Il s'agit du tout premier but de Messi sous ses nouvelles couleurs, au meilleur moment pour des Parisiens qui ont plié sans rompre face à la possession de balle de City.

«C'est vrai que j'avais assez hâte de marquer, a reconnu le sextuple Ballon d'Or au micro de Canal+, saluant ses compères d'attaque Mbappé et Neymar. Au fur et à mesure, nous commençons à mieux nous connaître et à jouer ensemble. Je suis sûr que nous allons progresser.»

De son côté, le Club Bruges (4 pts) a confirmé son statut de poil à gratter en domptant le RB Leipzig 2-1, en dépit d'un nouveau but du Français Christopher Nkunku, et talonne Paris en tête, juste devant City (3 pts).