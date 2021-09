Salzbourg-Lille en Ligue des champions : à quelle heure et sur quelle chaîne ?

Lille se rend à Salzbourg mercredi 29 septembre en phase de poules de Ligue des champions. Voici le programme TV complet.

Après un match nul frustrant (0-0) à domicile contre Wolfsburg en ouverture de la phase de poules de la C1 il y a quinze jours, le Losc se rend en Autriche avec l’envie de décrocher trois précieux points dans un groupe G très homogène où tout est possible.

Et après un début de saison compliqué, les Lillois, champions de France en titre, ont plutôt bien préparé ce rendez-vous contre le RB Salzbourg, auteur aussi d’un nul il y a deux semaines à Séville (1-1), en allant s’imposer à Strasbourg (1-2) samedi en Ligue 1.

Adeyemi, le nouvel Haaland ?

Même si le déplacement en Alsace fut compliqué, les Dogues se sont offerts trois précieux points grâce à un doublé Jonathan David. «C'est un début de série, il faut continuer et surtout ne pas se relâcher», a d’ailleurs confié Jocelyn Gourvennec après ce deuxième succès consécutif (après la victoire contre Reims).

Le successeur de Christophe Galtier, pointé du doigt pour les résultats métigés du club nordiste depuis la reprise, semble peu à peu apporter une certaine stabilité à son équipe.

Désormais, c’est sur la scène européenne que ses joueurs vont devoir confirmer. Ils devront toutefois se méfier d’une belle équipe capable d’en surprendre plus d’un. Et qui s’appuiera sur sa pépite Karim Adeyemi. A 19 ans, l’attaquant allemand en est déjà à 7 buts en 9 rencontres de championnat. Et il marche déjà sur les traces d’un certain Erling Haaland, qui avait explosé aux yeux de tous à Salzbourg en Ligue des champions…

Programme TV

Salzbourg-Lille

Ligue des champions

Mercredi 29 septembre

21h : sur Canal+Sport et RMC Sport 1