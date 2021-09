Nice-OM : La date et le lieu du report enfin connue

Le match entre Nice et l’OM a trouvé une place dans le calendrier. Arrêtée, le 22 août dernier, en raison des incidents survenus à l’Allianz Riviera, la rencontre a été reprogrammée au mercredi 27 octobre à 21h et se jouera à huis-clos dans au stade de l'Aube à Troyes.

Le 8 septembre dernier, la commission de discipline de la Ligue de football professionnel avait décidé de rejouer ce match de la 3e journée de Ligue 1, qui avait dû être interrompue à la 75e minute après l’envahissement du terrain et les échauffourées entre joueurs, membres du staff des deux équipes et supporters. Au moment de l’arrêt de la partie, le club azuréen menait au score grâce à un but de Kasper Dolberg.

Nice, jugé responsable des projectiles lancés par ses supporters, avait également écopé de deux points de pénalité, dont un avec sursis, alors que Dimitri Payet s’était vu infliger un match de suspension avec sursis, Alvaro Gonzalez avait été sanctionné de deux matchs ferme et le préparateur physique olympien Pablo Fernandez avait été suspendu de toutes fonctions officielles jusqu’au 30 juin prochain.

Pour les Marseillais, cette rencontre face à Nice succédera au match de Ligue Europa sur la pelouse de la Lazio Rome (21 octobre) et au Classique au Vélodrome face au PSG (24 octobre) avant de se rendre à Clermont (31 octobre). De leur côté, les Aiglons recevront Lyon (24 octobre) avant d’affronter les hommes de Jorge Sampaoli.