20 km de Paris : dernier jour pour s'inscrire à la mythique course à pied

C’est le dernier jour ce jeudi 30 octobre pour s’inscrire à la célèbre course des 20 km de Paris, qui aura lieu le dimanche 10 octobre.

Les intéressés ont en effet jusqu’à 23h59 ce soir pour se lancer le défi d’y participer. Le départ sera donné dans un peu plus de dix jours, à partir de 9h, sur le pont d’Iéna, en bas du Trocadéro (16e), pour une arrivée prévue au pied de la tour Eiffel.

Quatre kilomètres au milieu du bois

Côté parcours, les coureurs prendront la direction de l’Arc de triomphe et descendront l’avenue Foch vers le bois de Boulogne pour quelques kilomètres au vert, avant de se retrouver sur les quais de Seine, rive droite, jus­qu’au jardin des Tuileries où ils traverseront le fleuve sur le pont Royal et termineront leur périple sur les quais, rive gauche.

Un parcours mythique qui permettra aux participants de découvrir certains des plus beaux monuments de la capitale, et de passer près de l’œuvre de Christo, qui sera démontée le soir même. Un retour à la vie normale, alors que la course avait été annulée l’an dernier en raison de la crise sanitaire.

«Ce parcours se veut festif», ont en effet annoncé les organisateurs de la course, qui prévoient de «nombreuses animations musicales» tout au long de l'événement pour le «plus grand plaisir» des coureurs et leur donner «la pêche d’enchainer les kilomètres».