Equipe de France : avant les frères Hernandez, les Bleus ont connu les frères Revelli

Tous deux convoqués en équipe de France pour la Ligue des nations, Lucas Hernandez et son petit frère Theo sont les premiers depuis les «Revelli» à intégrer la sélection nationale.

Contre la Belgique, le 7 octobre à Turin en demi-finale de la Ligue des nations, ils auront l'occasion de porter le maillot de la sélection ensemble pour la première fois, face à la famille Hazard : Eden et son petit frère Thorgan ont évolué 19 fois côte à côte avec la sélection belge.

Chez les Bleus, la dernière fois qu’une fratrie était en sélection remonte à 1976. Les attaquants Hervé et Patrick Revelli étaient de la finale perdue 1-0 par Saint-Etienne contre le Bayern Munich. Hervé a compté 30 sélections en équipe de France et Patrick, 5. Sous le maillot bleu, ils se sont retrouvés sur le même terrain à deux reprises, en 1973 et 1974.

A l’étranger, il y a également eu des cas très marquants. Comme en Angleterre avec Gary et Phil Neville. Ensemble en défense à Manchester United, ensemble entraîneurs à Valence, les Neville ont deux ans d'écart (46 et 44 ans) mais ont tout de Siamois. Gary, l'aîné, compte davantage de sélections (85) que Phil (59). Mais ils ont pris leur retraite internationale en même temps, en 2007. Avant eux, les Charlton, Jack et Bobby, ont été champions du monde (1966).

Les Ayew, Palacios et De Boer

En Italie, Filippo et Simone Inzaghi ont connu des fortunes diverses. Le premier est une légende, le second a eu quelques sélections mais a surtout brillé en temps que technicien. Les frères, tous deux attaquants, ont disputé une rencontre ensemble contre l’Espagne en amical en 2000.

En Afrique, les Touré (Kolo et Yaya) ont gagné ensemble avec la Côte d'Ivoire la Coupe d'Afrique des nations (2015), tout comme les Camerounais François Omam-Biyik et André Kana-Biyik en 1988.

Au Ghana, ce sont les fils de l’ancien international Abedi Pelé, André et Jordan Ayew, formés à l’OM, qui sont réunis en sélection avec respectivement 93 et 69 sélections.

Au Honduras, il y a l’incroyable famille Palacios. Au Mondial 2010, pour la première fois, trois frères ont pris part à la compétition reine du football : Wilson, Johnny et Jerry. Avant, Milton Junior Palacios avait aussi joué quelques matches avec le Honduras. Egalement footballeur, le dernier de la fratrie, Edwin, a connu un destin tragique, assassiné en 2007 à 16 ans.

Enfin, Frank de Boer avec les Pays-Bas et Hossam Hassan avec l’Egypte sont des légendes sur leurs terres. Frank de Boer a été le premier à passer la barre des 100 sélections avec les Oranje (112). Hossam Hassan, 176 sélections, détient le record de buts inscrits avec les Pharaons (69). Leurs jumeaux ont aussi marqué l’histoire de leurs sélections, avec 67 capes pour Ronald de Boer et 125 pour Ibrahim Hassan. Autres jumeaux marquants, les frères Zlatko et Zoran Vujovic, 70 et 34 sélections avec la Yougoslavie, ou encore les Néerlandais René et Willy van de Kerkhof, vice-champions du monde en 1974 et 1978.