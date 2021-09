Équipe de France : Olivier Giroud et Dimitri Payet de retour en Bleus ?

Des surprises à venir ? Didier Deschamps dévoilera ce jeudi (14h) la liste des joueurs convoqués pour le Final Four de la Ligue des nations avec en ligne de mire la demi-finale le 7 octobre contre la Belgique pour l’équipe de France.

Et alors qu’il devrait se passer des services de N’Golo Kanté (Covid-19) et Kinglsey Coman (retour de blessure), le sélectionneur tricolore pourrait opter pour quelques changements. Notamment du côté offensif. Le dernier rassemblement mitigé des Bleus (1 victoire, 2 nuls) a pointé quelques problèmes de finition des champions du monde.

Pour épauler le trio Karim Benzema, Kylian Mbappé et Antoine Griezmann, «DD» pourrait rappeler Olivier Giroud. Laissé de côté en septembre, notamment à cause d'une sortie médiatique juste avant l’Euro, le nouvel attaquant de l’AC Milan serait dans les starting-blocks pour faire son retour afin d'aider les Tricolores à décrocher un premier titre dans cette compétition. Le deuxième meilleur buteur de l’histoire de la sélection remplacerait ainsi le très décevant Anthony Martial, qui ne joue plus avec Manchester United.

Mais Giroud pourrait être accompagné de deux autres joueurs dans cette liste : Dimitri Payet et Christopher Nkunku, très en verve depuis le début de la saison. Le premier régale avec l’OM et en est déjà à 5 réalisations en 6 matchs de Ligue 1. Et Didier Deschamps n’a jamais caché son admiration pour le joueur capable d’évoluer à plusieurs postes.

Pour l’ancien joueur du PSG, qui évolue actuellement à Leipzig, ce serait une juste récompense d’être appelé. L’ailier virevoltant a déjà trouvé le chemin des filets à 7 reprises en 9 matchs toutes compétitions confondues, dont 4 en 2 matchs de Ligue des champions. Son profil serait très intéressant. Ne reste plus qu’à attendre la liste officielle désormais.