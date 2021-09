Lyon-Bröndby en Ligue Europa : à quelle heure et sur quelle chaine ?

Après son brillant succès sur la pelouse des Glasgow Rangers (0-2), Lyon accueille Bröndby, ce jeudi, lors de la 2e journée de la Ligue Europa. La rencontre sera à suivre en direct et en intégralité à partir de 18h45 sur RMC Sport 1.

Les hommes de Peter Bosz sont parfaitement entrés dans la compétition avec leur succès en Ecosse. Et ils vont tenter de confirmer à domicile face au champion du Danemark, tenu en échec il y a quinze jours par le Sparta Prague (0-0). Une victoire permettrait aux Lyonnais non seulement d’enchaîner et de consolider leur 1ère première place, mais également de préparer le derby tant attendu, dimanche, à Saint-Etienne en championnat.

Mais les Gones n’ont pas préparé ce rendez-vous de la meilleure des manières avec le nul concédé lors de la venue de Lorient (1-1). Ils seront également confrontés à plusieurs absences avec celles de Jason Denayer et d’Islam Slimani mais aussi de Moussa Dembélé, Jeff Reine-Adélaïde, Tino Kadewere ou encore Jérôme Boateng.

La formation danoise, qui connaît un début de saison mitigé, reste néanmoins largement à leur portée. Si elle a difficilement battu, le week-end dernier, Aalborg (2-1) après avoir été menée au score, elle ne compte que deux victoires en dix matchs de championnat.

Programme TV

Lyon-Bröndby

Ligue Europa

Jeudi 30 septembre

A 18h45 sur RMC Sport 1