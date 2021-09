Pourquoi les amoureux du football doivent réserver leur dimanche 24 octobre

Tous les amoureux de football doivent avoir coché la date du dimanche 24 octobre dans leur calendrier. Les plus belles affiches européennes seront au programme. De quoi passer une magnifique journée.

S’il y a bien un jour à s’installer devant sa télévision, c’est celui-là. Et il faudra même parfois plusieurs écrans pour pouvoir tout suivre avec des chocs à foison à travers le Vieux Continent. Et ça commencera en Espagne, au milieu de l’après-midi (16h15), avec l’incontournable Classico entre le FC Barcelone et le Real Madrid au Camp Nou comptant pour la 10e journée de Liga. L’affrontement entre les deux ogres espagnols est l’un des matchs les plus regardés au monde. Et cette année ne devrait pas faire exception.

Il sera suivi du toujours très attendu «Derby d’Angleterre» entre Manchester United et Liverpool à Old Trafford en clôture de la 9e journée de Premier League. Le coup d’envoi sera donné à 17h30 dans une ambiance qui promet d’être survoltée.

L’Italie ne sera pas en reste avec deux affiches. La première opposera l’AS Roma à Naples (18h). Cette rencontre sera une sorte de mise en bouche avant le duel entre l’Inter Milan et la Juventus Turin, dernier match de la 9e journée de Serie A (20h45).

Dans le même temps, en France, la 11e journée de Ligue 1 s’achèvera avec le Classique opposant Marseille et le PSG. Ce duel entre les deux rivaux du championnat de France s’annonce plus que passionnant avec notamment Lionel Messi qui retrouvera Jorge Sampaoli dans un stade Vélodrome en fusion. Un bon moyen de terminer cette incroyable journée.

Dimanche 24 octobre

16h15 : Barcelone-Real Madrid



17h30 : Manchester United-Liverpool



18h : AS Roma-Naples



20h45 : Inter Milan-Juventus Turin



20h45 : Marseille-PSG