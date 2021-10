Paris-Roubaix 2021 : à quelle heure et sur quelle chaîne ?

Paris-Roubaix 2021 aura lieu ce dimanche 3 octobre. Voici le programme TV complet de la «Reine des classiques» du cyclisme.

Elle est de retour ! Après avoir été annulée l’an passé à cause de la crise du Covid-19, l’une des plus mythiques épreuves du cyclisme revient. Si, initialement, la course se déroule en avril, elle aura cette fois lieu en octobre donc.

Pour ce retour, Paris-Roubaix offrira un parcours classique, à quelques détails près. Un départ de Compiègne et les traditionnelles difficultés : le Carrefour de l’Arbre, Mons-en-Pévèle et la célèbre Trouée d’Arenberg.

A noter que la pluie devrait être au rendez-vous. Ce qui risque d’animer la course et d’offrir un gros spectacle.

Programme TV

Paris-Roubaix

Dimanche 3 octobre

A partir de 10h sur France 3 et 10h30 sur Eurosport 1