Vidéo : expulsé d'un match de foot, un entraîneur frappe un arbitre

Le 26 septembre dernier, un match de football de la septième division italienne Prima Categoria entre Carpignano et Castello a été pour le moins animé. L'entraîneur Giovanni Alosi a perdu son sang froid et s'en est pris à l'arbitre de la rencontre, Andrea Falis.

Giovanni Alosi et son équipe de Carpignano menaient 2-0 quand il a écopé d'un carton rouge peu avant la mi-temps.

En colère à la suite de cette décision, Alosi est monté sur le terrain et a tenté d’intimider l’arbitre Andrea Falis avant de finir par lui asséner un coup de poing en pleine figure. Une scène d'une rare violence devant laquelle l'arbitre a pourtant gardé un calme olympien.

En effet, il a simplement sifflé la fin immédiate du match. Castello a ainsi finalement remporté le match par forfait.

une Démission symbolique

Peu après l’incident, Giovanni Alosi a présenté ses excuses et démissionné dans la foulée. «Je ne cherche pas d’excuses. Mon geste n’a rien à voir avec mes valeurs et ma vision du football. J’ai vu les images, mais je ne me reconnais pas», a-t-il déclaré.

Et d'ajouter : «Je ne peux que m’excuser auprès de l’arbitre, avec qui j’ai parlé à la fin du match. Je me sens également responsable auprès des jeunes du club qui ne devraient pas voir ces gestes», a encore expliqué le coach, cité par le «Corriere di Torino». Des gestes impossibles à oublier puisque la vidéo a fait le tour des réseaux sociaux.