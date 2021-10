Ligue 1 : Le PSG battu pour la première fois de la saison à Rennes (2-0)

Le PSG n’est plus invincible. Après huit victoires en autant de rencontres en championnat, le club de la capitale a concédé, ce dimanche, sa première défaite de la saison à Rennes (2-0). Les Parisiens conservent néanmoins la tête du classement.

Ce n’est pas encore cette saison que le record d’invincibilité sur un exercice du FC Nantes va tomber (32 matchs sans défaite en 1994-1995). Dernière équipe invaincue, Paris a chuté au Roazhon Park, battus par des Rennais qui ont ramené sur terre les hommes de Mauricio Pochettino cinq jours après leur succès en Ligue des champions face à Manchester City (2-0).

La semaine parisienne ne s’est donc pas du tout achevée comme elle avait commencé. L’euphorie a cédé sa place à la désillusion au terme d’un match que les coéquipiers de Marquinhos ont laissé filer en fin de première période et dès le retour des vestiaires. En terre rennaise, Pochettino avait pourtant sortie l’artillerie lourde pour permettre au PSG de poursuivre sur sa lancée et d’enchaîner un 9e succès avant la trêve internationale.

Gianluigi Donnarumma a une nouvelle fois pris place dans le but parisien, au détriment de Keylor Navas, Idrissa Gueye et Marco Verratti ont été alignés dans l’entrejeu, alors que les «4» fantastiques Angel Di Maria, Neymar, Kylian Mbappé et Lionel Messi ont composé l’attaque du vice-champion de France. Mais cela n’a pas suffi pour prendre à défaut la formation bretonne.

Pendant une bonne partie de la première période, ils ont pourtant multiplié les offensives. Mais ils ne sont jamais parvenus à trouver la faille. Il s’en est toutefois fallu de quelques centimètres pour cette partie ne bascule côté Paris, mais Lionel Messi a encore une fois touché la barre sur coup-franc (31e). C’est déjà la troisième fois depuis son arrivée dans la capitale pour l’Argentin, toujours à la recherche de son premier but en Ligue 1.

Et incapables d’ouvrir le score, à l'image de Neymar puis Mbappé qui n'ont pas réussi à cadrer seuls devant le but, les Parisiens se sont fait suspendre juste avant la pause par Gaëtan Larborde, puis dès l’entame du second acte. Flavien Tait a eu besoin de moins de 20 secondes pour doubler la mise et assommer les protégés de Pochettino sans véritable réaction. Mbappé a cru relancer son équipe peu à une vingtaine de minutes de la fin, mais il a été signalé en position de hors-jeu au départ de l'action.

Si ce revers n’a pas de conséquence au classement, où le PSG reste toujours leader avec six points d’avance sur Lens, il est venu confirmer les difficultés qui escortent le club de la capitale depuis le début de la saison, notamment dans le secteur offensif, où la fameuse «MNM» est encore très loin d’afficher la complémentarité attendue. Et Mauricio Pochettino ne pourra pas remédier aux problèmes dans l’immédiat, car une grande partie de son effectif va rejoindre les quatre coins du monde pendant la trêve internationale. Pas l’idéal pour travailler…