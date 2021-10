Mort de Bernard Tapie : «à jamais» celui qui a mené l’OM sur le toit de l’Europe

Décédé dimanche, Bernard Tapie, emblématique président de l’Olympique de Marseille, restera à jamais comme celui qui a décroché la première, et pour le moment la seule, Ligue des champions du football français.

«A jamais les premiers !» Depuis ce soir du 26 mai 1993, les Marseillais ont adopté cette phrase pour toujours suite à la victoire de l’OM sur l’AC Milan (1-0) grâce à un but de Basile Boli. Et c’est avant tout grâce à Bernard Tapie que le club phocéen a atteint le toit de l’Europe.

Une histoire d’amour entre un homme et une ville qui est née en 1986 lorsque le club stagnait en bas de tableau de première division et avait été sauvé de la faillite quelques années plutôt par les «Minots».

Avec lui, l’OM, sevré de titre depuis 1976, va retrouver la victoire et la fierté. Quatre titres de champion de France consécutifs (1989-1992) mais surtout la première Coupe d’Europe des Clubs champions en 1993 donc avec les Deschamps, Barthez, Desailly ou encore Völler. L'acteur-repreneur-ministre de la Ville a aussi remporté une Coupe de France.

Mais l’histoire se finira mal avec une condamnation à la relégation en 2e division suite à l’affaire VA-OM. Le club végètera en deuxième division. Tapie juge que le club est sanctionné pour le toucher lui. «Tant que je resterai président de l'OM, toutes les décisions relatives au club seront défavorables. Je dois donc partir.»

Bernard Tapie reviendra à la tête de l'OM comme «actionnaire associé» en 2001, rappelé par le propriétaire Robert Louis-Dreyfus, mais ce retour sera très compliqué. Appelé en catastrophe en fin de saison 2000-2001 alors que le club est relégable et que le stade Vélodrome scande son nom, Tapie participe certes au sauvetage. L'OM se maintient in extremis, 15e dans un championnat à 18.

Malgré tout, il restera l’homme de l’OM à jamais. Ses joutes contre le PSG et surtout le Bordeaux de Claude Bez resteront historiques et ont marqué tous les Marseillais.

Claude Bez et Bernard Tapie ont créé la légende des Bordeaux-Marseille. Vous étiez notre plus bel adversaire.





Nous adressons toutes nos condoléances à la famille et aux proches de Bernard Tapie ainsi qu’à @OM_Officiel https://t.co/2r7moNMUmw

— FC Girondins de Bordeaux (@girondins) October 3, 2021