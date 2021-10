Paris-Roubaix : Combien va gagner le vainqueur ? (C’est 20 fois plus que la lauréate)

Elle fait son grand retour. Annulée l’année dernière, en raison de la crise sanitaire, puis reportée de six mois, la mythique classique Paris-Roubaix se tient, ce dimanche 3 octobre, entre Compiègne et l’arrivée à Roubaix. Et pour cette 118e édition, l’enveloppe des primes est de 91.000 euros, avec près d’un tiers pour le vainqueur.

L’«enfer du Nord», le surnom de cette course, n’a pas volé son surnom. Ses multiples secteurs pavés et ses nombreuses difficultés, avec notamment la célèbre Trouée d’Arenberg, ont construit sa légende. Mais aussi celle de ses lauréats, qui sont parvenus à dompter la «Reine des Classiques». Ce qui n’est pas donné à tout le monde.

Et cette année, l’heureux gagnant, qui parviendra à braver la pluie, le froid et tous les pièges, empochera la somme de 30.000 euros, contre 22.000 euros pour son dauphin et 15.000 euros pour le troisième.

A titre de comparaison, c’est près de 20 fois plus que la lauréate chez les femmes. La Britannique Elizabeth Deignan, qui a remporté, ce samedi, la première édition de Paris-Roubaix au féminin, a dû se contenter de 1.535 euros. Marianne Vos, qui a terminé à la 2e place, a elle perçu 1.135 euros et Elisa Longo Borghini, 3e à l’arrivée, a eu le droit à seulement 760 euros.

Dotation totale

Vainqueur : 30.000 euros

2e : 22.000 euros

3e : 15.000 euros

4e : 7.500 euros

5e : 3.200 euros

6e : 1.700 euros

7e : 1.500 euros

8e : 1.300 euros

9e : 1.200 euros

10e : 1.100 euros