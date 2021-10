Qatar Prix de l'Arc de Triomphe : combien va gagner le vainqueur ?

C’est l’une des courses les plus attendues de l’année. La 100e édition du Qatar Prix de l’Arc de Triomphe se tient, ce dimanche, sur l’hippodrome Paris Longchamps. Avec un joli pactole pour la vainqueur.

Les quinze meilleurs pur-sang de la planète seront présents au départ pour tenter de remporter la plus grande course de galop au monde s et de succéder à Cristian Demuro, vainqueur l’an dernier avec le pur-sang français Sottsass. L’Italien sera en lice pour réaliser un doublé en selle sur la jument Raabihah, qui reste sur une facile victoire à Deauville en août sur 2 500 mètres et qui avait terminé à la 5e place il y a un an.

Mais la concurrence s’annonce relevée et les adversaires aussi redoutables les uns que les autres avec Snowfall, mais aussi Deep Bond, Chrono Genesis, Bubble Gift ou encore Hurricane Lane. Et alors que la cagnotte totale de cette 100e édition est de 5 millions d’euros, l’heureux gagnant se verra remettre la somme de 2 857 000 euros.

Le deuxième empochera pas moins de 1 143 000 euros, contre 571 500 euros pour le troisième, 285 500 euros pour le quatrième et 143 000 euros pour le cinquième.

Dotation totale

Vainqueur : 2 857 000 euros



Deuxième : 1 143 000 euros



Troisième : 571 500 euros



Quatrième : 285 500 euros



Cinquième : 143 000 euros