Vidéo : un impressionnant KO à l'UFC Vegas 38

Douglas Silva de Andrade a infligé un KO foudroyant à Gaetano Pirrello lors de l’UFC Vegas 38, dans la nuit de samedi à dimanche.

Quel coup ! Les fans de MMA ont pu se régaler pendant l’UFC Fight Night, dont le main event a vu Thiago Santos battre Johnny Walker, avec un combat qui s’est terminé par un KO incroyable.

STRAIGHT OUT OF MID-AIR!



@DSilva_MMA sent Pirrello crashing down with a NASTY left! #UFCVegas38 pic.twitter.com/bgYEEDdjqw

