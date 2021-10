Coupe de France : Un club éliminé pour avoir oublié un «s» dans le nom de la ville où il devait se rendre

Une élimination pour le moins grotesque. Le club de Tarbes a été éliminé, ce week-end, au 4e tour de la Coupe de France, après s’est trompé dans l’orthographe de la ville où il devait disputer sa rencontre, comme l’a rapporté Centre Presse.

Le coup d'envoi du match était fixé à 18h à Vabres-l’Abbaye. Mais les Tarbais sont arrivés beaucoup trop tard. Il était aux alentours de 18h50 quand ils ont débarqué au stade. Et pour cause, au moment de prendre la route à bord de leur bus, ils n’ont pas entré la bonne destination dans le GPS. Ils se sont rendus dans un premier temps au complexe de Vabre, à Rodez, situé à plus de 80 kilomètres de Vabres-l’Abbaye. L’oubli du «s» a ainsi eu des conséquences fameuses.

Même s’il ne s’agit pas vraiment d’un oubli. Le chauffeur du bus avait en effet entré le bon itinéraire, mais, pendant le trajet, un des dirigeants est intervenu pour lui faire modifier le lieu d’arrivée. Et pour ne rien arranger, alors qu’ils avaient pris leur précaution en partant à 11h45, ils ont été bloqués par une course cycliste dans un des villages traversés et leur bus ne pouvait pas passer le pont situé juste avant le stade.

Après avoir prévenu à plusieurs reprises de leur retard, les joueurs ont fini les derniers mètres en courant et déjà changés pour être prêts à jouer. Mais les arbitres ont été inflexibles et ont appliqué le règlement, déclarant Vabres-l’Abbaye vainqueur par forfait. De quoi provoquer la colère de l’entraîneur de Tarbes. Lui et ses joueurs ne se sont d'ailleurs pas éternisés surplace. Ils sont restés à peine cinq minutes dans le sud Aveyron avant de faire le chemin inverse et de rentrer à la maison.