Mode et foot : deux univers devenus inséparables

A l’occasion de la présentation de la nouvelle collection de la marque CHMPS ?! PARISSE, en plein centre de Paris, Kingsley Coman était présent en compagnie de deux joueurs du PSG.

Alors que le traditionnel défilé des joueurs aura lieu ce lundi à Clairefontaine pour le rassemblement de l’équipe de France de football, un autre défilé a eu lieu il y a quelques jours au Normandy Hôtel dans le 1er arrondissement de Paris. La marque CHMPS ?! PARISSE y effectuait sa deuxième représentation depuis sa création en 2013, la deuxième dans la capitale française.

Et parmi les nombreuses célébrités invitées par cette marque «street-style 2.0» créée par AbdelPom et Stéphane ThaKid, figurait Kingsley Coman, actuel attaquant du Bayern Munich. Né à Paris et formé au PSG, l’international tricolore est un grand passionné de mode et ne s’en est jamais caché. A tel point qu’il est d’ailleurs ambassadeur de la marque. Et c’est tout naturellement qu’il a voulu faire le déplacement d’Allemagne pour soutenir ses amis.

«Si on peut mettre la lumière sur des projets comme celui-là, on le fait avec plaisir, a-t-il confié. La mode, ça me parle, et ça me parle d’autant plus que CHMPS ?! PARISSE, ce sont des personnes qui viennent de Paris, on a un peu le même background. Nous, on s’en sort dans le foot, et eux dans la mode qui est un monde complètement différent. Ce sont des créateurs. De base, j’étais client il y a 7-8 ans, j’ai vraiment aimé ce qu’ils font, et aujourd’hui, on est amis.»

Un phénomène qui est très loin d’être neuf. S’il y a quelques jours, le PSG a officialisé un partenariat avec la marque Dior, la mode et le football sont devenus inséparables depuis quelques années. L’enseigne Hugo Boss a depuis plusieurs saisons habillé les footballeurs (ceux du Bayern Munich et du Real Madrid).

Alors que les deux mondes semblaient très éloignés, désormais ils sont main dans la main. A l’époque, seul David Beckham (et quelques autres) était accueilli les bras ouverts par les haut couturiers. Aujourd’hui, le «Spice boy» a de nombreux successeurs qui s’affichent sur les réseaux sociaux. Et désormais, c’est devenu la norme de voir les footballeurs présents à des défilés de créateurs ou tout simplement d’être égérie de grandes marques.