MotoGP : Fabio Quartararo champion au Grand Prix d’Emilie-Romagne si…

Fabio Quartararo touche au but. Deuxième du Grand Prix des Amériques, derrière Marc Marquez, le pilote Français a consolidé sa place en tête du championnat du monde de MotoGP et il pourrait même être sacré lors du prochain Grand Prix d’Emilie-Romagne (24 octobre).

A trois manches de la fin de la saison, le Niçois compte 52 points d’avance sur son dauphin Francesco Bagnaia. L’Italien est le dernier à pouvoir empêcher «El Diablo» de devenir le premier Français de l’histoire à décrocher le titre suprême dans la catégorie reine.

Mais Quartararo, qui a son destin entre les mains, pourrait régler l’affaire à Misano. Et l'équation est simple : il sera couronné en Italie s’il termine une nouvelle fois devant son rival, peu importe sa position à l’arrivée. Un succès de l’autre côté des Alpes, son 6e de la saison, mettrait donc fin au suspense.

Malgré l’enjeu, Fabio Quartararo se montre relativement serein. «C’est un moment incroyable, a-t-il confié. C’est le meilleur de ma vie et j’en profite un maximum.» Et le plus beau est encore à venir…