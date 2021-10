Milan-Turin : première sortie pour Julian Alaphilippe en tant que double champion du monde

Julian Alaphilippe sera en lice mercredi lors de l’épreuve cycliste Milan-Turin. Il s’agira de la première sortie du Français depuis son nouveau titre de champion du monde.

En Italie, le coureur de la formation Deceuninck-Quick Step, qui n'a plus couru depuis son deuxième sacre mondial, le 26 septembre, à Louvain (Belgique), retrouvera les duettistes slovènes, Tadej Pogacar, vainqueur du Tour, et Primoz Roglic, qui s'est adjugé samedi le Tour d'Emilie. L’occasion pour lui de bien préparer le Tour de Lombardie, trois jours plus tard. L’un de ses objectifs en début d’année.

«Nous aimons beaucoup cette course et nous sommes impatients de voir Julian dans son magnifique maillot de champion du monde, cela vous donne un grand sentiment de savoir que Rainbow sera avec l'équipe pour une autre année, a confié Davide Bramati, son directeur sportif. Nous avons fait une belle course en début de semaine à Bernocchi et nous sommes motivés pour obtenir un bon résultat également à Milan-Turin. Ce sera un test important pour samedi et nous l'attendons avec impatience.»

L'Italien Vincenzo Nibali, récent lauréat du Tour de Sicile, est également annoncé par les organisateurs (RCS) au départ des deux courses italiennes à côté du Canadien Michael Woods, du Britannique Adam Yates et du Français Thibaut Pinot.

Pour le difficile Tour de Lombardie, qui se courra samedi entre Côme et Bergame, RCS a ajouté les noms d'autres leaders d'équipes (Mollema, Evenepoel, S. Yates, Bardet, Chaves, D. Martin) dans son annonce.