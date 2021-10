Tyson Fury : «Deontay Wilder peut terminer votre carrière sur un coup»

Opposé à Deontay Wilder, samedi à Las Vegas, Tyson Fury se méfie du boxeur américain qui est capable d’être très dangereux.

Il a beau être un grand chambreur, le «Gypsy King» n’en reste pas moins respectueux et censé. Alors qu’il va affronter pour la troisième fois le «Bronze Bomber» pour la défense de la ceinture WBC qu’il lui a ravie en février 2020, il est conscient de la puissance de son adversaire.

«Je n’ai qu’un seul objectif en tête et c’est Deontay Wilder, a-t-il expliqué à beIN SPORTS Mena dans des propos traduits par La Sueur. Il est le poids lourd le plus dangereux de la planète, et il peut terminer votre carrière en un seul coup à n’importe quel round. Donc je ne peux pas penser à ce qu’il s’est passé dans d’autres affrontements.»

En effet, avec la victoire d’Oleksandr Usyk sur Anthony Joshua, il y a quelques jours, un affrontement contre l’Ukrainien pourrait être la prochaine étape de Tyson Fury s’il venait à battre Deontay Wilder. Mais pas question de sous-estimer l’Américain.

«Je ne me préoccupe que de Deontay Wilder. J’ai une tâche gigantesque devant moi, un choc vraiment, vraiment dangereux que je ne néglige pas, sur lequel je me concentre à 100 %, appuie-t-il. Et je me fiche de savoir contre qui je me battrai après ça. Quel que soit le prochain challenger, laissez-moi d’abord vaincre Wilder. Puis, dimanche matin, vous pourrez me parler, comme vous le faites toujours, et nous parlerons de l’adversaire suivant. Et très franchement, je n’en ai rien à faire !»

Pour rappel, cet énorme combat tant attendu sera diffusé en exclusivité sur Canal+ dans la nuit de samedi à dimanche.

