AC Milan : Ce jeune prodige a inscrit près de 500 buts en 87 matchs

Il s’appelle Francesco Camarda. Il a 13 ans et évolue avec les équipes de jeunes de l’AC Milan depuis cinq ans. Et le jeune de prodige italien fait beaucoup parler de lui de l’autre côté des Alpes avec ses statistiques impressionnantes ces dernières saisons.

L’Italie détient-elle la future star du football mondial ? Il est encore trop tôt pour le dire. Mais Francesco Camarda ne cesse d’impressionner à chacune de ses prestations avec sa redoutable efficacité dans le dernier geste. En trois saisons, le jeune garçon a inscrit pas moins de 487 buts en seulement 87 matchs, selon le scout italien Sciabolata Moriba qui a révélé ces chiffres hallucinants sur Twitter.

Dans le détail, le joueur a marqué 247 buts lors de la saison 2017-2018 (40 matchs) puis 172 buts en 2018-2019 (31 matchs) et enfin 64 buts lors de la saison 2019-20 (16 matchs). Soit une moyenne de 5,5 buts par match. Ses statistiques ont logiquement diminué au fur et à mesure que le niveau de ses adversaires augmentait et une grande partie de ses matchs n’ont pas été joués à 11 contre 11.

Lui è Francesco #Camarda, un attaccante del 2008 che è al quinto anno in Rossonero.



Si tratta di uno dei bomber più prolifici del paese, se non consideriamo la categoria...





I suoi numeri sono infatti impressionanti: pic.twitter.com/wngWOAcZdT — Sciabolata Morbida (@SciabolataFFP) October 4, 2021

Mais cela n’a pas empêché le club rossonero de surclasser Francesco Camarda pour le faire évoluer avec l’équipe des moins de 15 ans, où joue notamment le fils de Clarence Seedorf. Avec réussite. L’attaquant a offert la victoire à sa formation, le week-end dernier, à Vérone, en inscrivant un doublé. Ses performances ne garantissent en rien une future carrière. Mais l’Italie et le monde du ballon rond n’ont peut-être pas fini d’entendre parler de lui.