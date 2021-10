Boxe : Tyson Fury s’interdit la moindre pratique sexuelle avant son combat contre Deontay Wilder

Tyson Fury a confié qu’il avait mis de côté ses pratiques sexuelles le temps de préparer son combat contre Deontay Wilder, samedi à Las Vegas.

Le boxeur s’est assagi. Le «Gypsy King», qui défendra sa ceinture WBC des poids lourds dans la nuit de samedi à dimanche (dans un combat diffusé exclusivement sur Canal+), a décidé de s’économiser et de ne pas pratiquer d’actes sexuels en attendant que son combat passe.

«Pas de sexe avant les combats ? C’est un mythe, n’y croyez pas, a indiqué Tyson Fury. Mais ma b… restera dans mon pantalon. Elle est là-dedans plus ou moins à temps plein, mais elle pourrait sortir après le combat.»

Il y a un an et demi, avant de battre Deontay Wilder en février 2020, le Britannique avait pourtant opté pour un autre programme avec «cinq à six repas par jour, huit litres d’eau et la pratique de la masturbation sept fois par jour» et de nombreux «léchages de ch…» pour que sa mâchoire soit plus dure.

Aujourd’hui, ce programme ne semble plus lui convenir. «Je ne crois pas au sexe pendant le camp d'entraînement, je suis un combattant de la vieille école et j'aime rester fort, garder tout dans le réservoir et ensuite éliminer toute l'agressivité de la nuit, a-t-il détaillé. Je ne me soulage pas une fois par semaine, encore moins une ou sept fois par jour. Je ne me souviens même pas quand j'ai fait ça pour la dernière fois !»

Est-ce que ce nouveau programme lui permettra de rester invaincu et de battre le «Bronze bomber» ? Réponse dimanche au petit matin.

