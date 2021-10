Equipe de France : Benzema-Mbappé-Griezmann, un trio enfin d'attaque ?

Après de longs mois de tâtonnement, l’équipe de France semble avoir trouvé le bon système. Un schéma en 3-4-3 qui a séduit le staff tricolore le mois dernier contre la Finlande (2-0) et qui devrait être à nouveau utilisé, ce jeudi, en demi-finale de la Ligue des nations contre la Belgique avec l’espoir de voir le trio d’attaque composé de Karim Benzema, Antoine Griezmann et Kylian Mbappé enfin briller ensemble.

A Lyon, face aux Finlandais en match de qualifications pour la Coupe du monde 2022, ce système avait fait ses preuves. L’animation offensive avait rayonné avec un Griezmann, auteur d’un doublé, plus libre et beaucoup plus complice avec Benzema. Les deux hommes ont été à l’origine d’enchaînements très intéressants et prometteurs. Mais le sélectionneur des champions du monde va devoir intégrer Mbappé pour ces retrouvailles avec les Belges.

L’attaquant parisien avait quitté le rassemblement de septembre en raison d’une blessure au mollet et Anthony Martial avait parfaitement accompagner Griezmann et Benzema sur le front de l’attaque tricolore. Le retour du Bondynois, qui devrait fêter sa 50e sélection, sera entouré de nombreuses attentes aussi bien sur le plan individuel, après ses récentes sorties, que collectif au sein d’un trio qui a pour le moment déçu dans les grandes largeurs.

Présenté comme le meilleur au monde, il tarde à faire ses preuves et à convaincre. Après un Euro sans éclat, leur association a encore déçu face à la Bosnie-Herzégovine début septembre et leur complémentarité est loin d’avoir sauté aux yeux avec un relation technique inexistante. Sur le terrain, ils ont beaucoup de mal à se trouver et à combiner pour prendre à défaut les défenses adverses. «Cela aurait pu mieux fonctionner, a convenu Deschamps. J’y travaille encore.»

«Les critiques font partie du jeu quand il n’y a pas de buts, d’actions. Tout le monde attendait que l’on marque à chaque fois. Mais le foot, ce n’est pas comme ça. On peut avoir les meilleurs joueurs, la meilleure attaque du monde, tout ce que tu veux… Il faut du temps», a insisté Karim Benzema, rappelé en équipe de France en mai dernier après plus de cinq ans d’absence. Et du temps, ils n’en ont pas encore eu tant que ça. Ce trio n’a encore que très peu de vécu ensemble avec à peine 7 matchs et 531 minutes.

Mais l’attaquant du Real Madrid, en grande forme avec son club depuis le début de la saison, croit en leur association. «Chacun de nous a ses qualités. Il faut les accorder, a confié l’ancien lyonnais. Mais ça doit marcher avec Antoine et Kylian.» Et le système adopté par Didier Deschamps pourrait les aider à y parvenir.