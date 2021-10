Jake Paul prend sa retraite... en attendant son prochain combat

Jake Paul a décidé de profiter de la vie en attendant son prochain combat. Ce qui, pour lui, veut dire passer du temps avec sa petite amie. Et tirer à l’arme de guerre dans un stand de tir.

Dans un message publié sur son compte Instagram, le frère cadet de Logan Paul a dévoilé une série de clichés sur lesquels on le voit s’amuser avec Julia Rose dans l’eau, siroter un cocktail dans sa piscine, ou encore jouer dans son bain. Jake Paul s’amuse de cette retraite forcée à Porto Rico en affirmant que personne ne souhaite l’affronter sur un ring.

«Comme personne ne veut me combattre et signer en bas du contrat. Je suis temporairement à la retraite et en vacances jusqu’à nouvel ordre. Pour me contacter, merci de m’envoyer un pigeon voyageur», écrit-il. Le prochain combat de celui qui se fait surnommer le Problem Child pourrait toutefois se confirmer dans les prochaines semaines. Pour le moment, un potentiel match retour face à Tyron Woodley – qu’il a battu fin août à Cleveland – semble la piste la plus probable. L’ancien champion de l’UFC ne se prive d’ailleurs pas de provoquer Jake Paul sur les réseaux sociaux.

Le néo-boxeur pourrait également se retrouver face à Tommy Fury, le demi-frère de l’actuel champion des poids lourds, Tyson Fury. Les deux hommes s’étaient sérieusement accrochés après la victoire de Jake Paul face à Woodley.

Invité du podcast Full Send début septembre, Jake Paul avait désigné Tommy Fury comme l’adversaire qu’il aimerait affronter à l’évenir. «Je pense que Tommy Fury est probablement en haut de cette liste. Il est doué. Il est invaincu. C’est le frère de Tyson Fury et c’est un vrai boxeur. Il a environ quatre millions de followers sur Instagram, un bon engagement», epliquait-il. Mais pour le moment, le demi-frère de Tyson Fury – qui affiche un bilan de 7 victoires et 0 défaite – et le YouTubeur ne parviennent pas à se mettre d’accord sur l’aspect financier. Affaire à suivre.