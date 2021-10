Mort de Bernard Tapie : Jean-Pierre Papin a perdu une «figure paternelle»

Jean-Pierre Papin, ex-buteur de l’OM, a été très attristé par le décès de Bernard Tapie, son ancien président.

Il a perdu un père. Avec la disparition, dimanche à 78 ans, de l’ancien patron de l’Olympique de Marseille, «JPP» a confié sa peine et sa véritable tristesse de voir partir cette «figure paternelle» qui l’avait recruté en provenance de Bruges.

«Je ne suis pas bien, a confié Jean-Pierre Papin à La Provence. Il m’a tellement aidé dans ma vie de famille, des choses très importantes. D’où les difficultés que j’ai à en parler. J’ai perdu quelqu’un qui comptait pour moi et je suis triste. Je vais porter son cercueil, ainsi que me l’a dit son fils Laurent, avec Basile (Boli,ndlr), Claude Lelouch, Jean-Louis Borloo, Bernard Hinault et sa collaboratrice Noëlle Bellone. Et ça va me bouleverser complètement. Ce n’est pas anodin.»

Celui qui aura régalé le Véldrome par ses «papinades» pendant des années avant de rejoindre l’AC Milan et de voir l’OM remporter la Ligue des champions, avait une véritable relation avec Bernard Tapie. Et il sait qu’il lui doit beaucoup.

«Je ne retiens que le bien. Si je suis là aujourd’hui, il y est pour beaucoup, a souligné celui qui entraîne actuellement le club de Chartres (N2). C’était une relation père-fils, poursuit-il. Seuls un père et son fils peuvent se parler de cette manière, pas un joueur et son président, ça n’existe pas.»