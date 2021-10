Tyson Fury : pourquoi le surnom «Gypsy King» ?

Tyson Fury, qui affrontera samedi 9 octobre Deontay Wilder, est surnommé le «Gypsy King» sur les rings de boxe. Voici pourquoi.

Agé de 33 ans, le Britannique, qui détient la ceinture WBC des poids lourds, s’est lui-même surnommé ainsi, à savoir «le Roi des gitans», pour la simple et bonne raison d’honorer ses origines. «Je suis gitan et c'est tout, confiait-il en 2016. Je serai toujours un gitan, je ne changerai jamais. Je serai toujours gros et blanc et c'est tout.»

Un héritage fort qu’il est fier d’entretenir. Son père, John Fury était combattant à mains nues sans licence avant de devenir professionnel et d’être appelé «Gypsy» John Fury.

En 2014, dans une interview à la BBC, Tyson Fury expliquait que la boxe était un élément clé de la culture des gens du voyage. «Avant toute chose, vous apprenez à vous battre, confiait le poids lourds invaincu. Alors que dans d'autres cultures, les petits enfants tapent dans un ballon, nous, nous donnons des coups de poing. Lorsque nous avons un différend, nous ne sommes pas censés aller à la police, nous sommes censés enlever nos chemises, sortir et régler le problème à coups de poing. Être un bon combattant est l'une des meilleures choses que vous puissiez être dans la vie.»

«Je suis un gitan, ça signifie que je ne refuse jamais la bagarre, expliquait même Fury en 2011 dans les colonnes de The Independent. Pas avec un abruti sur un terrain vague. Des gars bourrés qui te provoquent en balançant les poings, j’aurais adoré en étaler quelques-uns dans nos rassemblements. (…) Appartenir à cette communauté, c’est indélébile. Comme un noir ne peut pas faire partir sa couleur. C’est ma vie, c’est ce que je suis et même richissime, j’habiterai toujours dans une caravane.»

Malheureusement, il a souvent été insulté pour ses origines. D’ailleurs, il a souvent rappelé que le racisme envers les gitans existait encore en Angleterre. «Je suis un homme blanc mais je souffre de racisme en 2020 en tant que personne blanche parce que je suis un voyageur, je viens d'une origine ethnique gitane, avait-il raconté dans Good Morning Britain. En Grande-Bretagne, il est toujours acceptable d’être raciste envers les gens du voyage. Rien n’a été fait contre ça encore.»

