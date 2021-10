Belgique-France (2-3) : les Bleus qualifiés pour la finale après un match fou

Irrésistibles Français. L’équipe de France s’est qualifiée, mardi, pour la finale de la Ligue des nations en battant la Belgique (3-2) au terme d’une demi-finale complètement folle.

Et surtout lors de laquelle on ne donnait pas cher de la peau des Bleus après la première période. Complètement dominés et incapables de faire la différence, les champions du monde se sont fait punir à deux reprises en cinq minutes. Une première fois par Yannick Carrasco-Ferreira (37e) puis par Romelu Lukaku (41e). Sur les deux buts, Hugo Lloris, qui avait pourtant sorti un arrêt incroyable en début de partie, n’est pas exempt de tout reproche. Les deux réalisations belges venant sur son premier poteau à chaque fois.

A la pause, des mots forts

De quoi s’inquiéter pour la suite de la rencontre tant les numéros un mondiaux paraissaient supérieurs. Reste qu’à la pause, Didier Deschamps a dû trouver les mots pour requinquer les siens. Au retour des vestiaires, après une petite mise en route, ils ont complètement renversants les Diables rouges. C’est d’ailleurs, l’attaquant du Real Madrid qui a réduit la marque après une superbe mouvement (62e) avant de laisser Kylian Mbappé transformer le pénalty synonyme d’égalisation (69e). Et la délivrance est venue par Théo Hernandez, pour sa première titularisation, à la 90e minute.

"Vous allez le voir sur des vidéos, j'espère que ce sera après la victoire dimanche, ce qu'on s'est dit dans les vestiaires"





Paul Pogba sur ce qu'il s'est passé dans les vestiaires à la mi-temps alors que les Bleus étaient menés 2-0 #BELFRA #FRABEL pic.twitter.com/koIRIrepcH — la chaine L'Équipe (@lachainelequipe) October 7, 2021

«Ça nous fait du bien, de gagner comme ça en marquant, en faisant la différence, on a su remonter et on a réussi un match fantastique, a confié Antoine Griezmann. A la mi-temps Didier Deschamps nous a dit qu'il fallait aller les chercher, que si on mettait un but ça allait changer le match et c'est ce qui s'est passé. On a un beau groupe, et maintenant il faut récupérer en pensant à la finale dimanche. A 3-2 on était bien +focus+, on savait qu'on avait commis une erreur contre la Suisse, et on est là pour remontrer qu'on a les épaules pour gagner contre n'importe quelle équipe. Je suis très fier de ce groupe de joueurs.»

Une «remontada» qui rassure sur l’état des Bleus après un Euro compliqué et une rentrée poussive. Désormais, il faudra confirmer dimanche en finale, contre une séduisante équipe d’Espagne, qui a battu mercredi l’Italie (2-1).