Indian Wells : Andy Murray s’est fait voler son alliance et lance un appel à l’aide

Cruelle mésaventure pour Andy Murray. A son arrivée aux États-Unis, où il s'apprête à disputer le tournoi d'Indian Wells, le Britannique s’est fait voler ses chaussures. Et, comble de malchance, il avait son alliance accrochée dessus. Sur son compte Instagram, il a lancé un appel à l’aide pour espérer retrouver le bijou.

Andy Murray est marié à Kim Sears depuis plus de six ans. Et depuis leur union, il a pris l’habitude d’attacher son alliance à ses chaussures pour jouer. Il avait jusqu’à maintenant rencontré aucun problème. Mais c’était avant le vol de sa paire de baskets pour le moins préjudiciable qu’il a raconté dans une vidéo.

En rentrant à l’hôtel, après le dîner à Indian Wells, l’Ecossais a sorti ses chaussures, humides et qui sentaient mauvais, pour les faire sécher à l’air libre pendant la nuit. N’ayant pas de balcon dans sa chambre, il a décidé de les laisser sous la voiture. Mais à son retour, le lendemain matin, elles avaient tout simplement disparu.

Sur le coup, il n’a pas réalisé que son alliance avait disparu avec sa paire de baskets. C’est après avoir acheté une nouvelle paire et avant une séance d’entraînement qu’il s’en est rendu compte. «Alors que je me préparais pour mon entraînement, mon préparateur physique m’a demandé où était mon alliance. Et j’ai fait genre: ‘Oh, non’», a-t-il confié.

Dans l’embarras vis-à-vis de sa femme, Andy Murray a reconnu ses torts et surtout demander de l’aide pour retrouver le précieux bijou. «Je sais que je suis un idiot et qu’avec le recul, ça semble être une idée désastreuse, mais j’ai besoin d’aide», a-t-il posté sur le réseau social. En espérant que son appel soit entendu…