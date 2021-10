Premier League : Newcastle, racheté par un fonds saoudien, devient le club le plus riche de la planète

Le rachat du club de Newcastle par un fonds saoudien a été accepté ce jeudi par la Premier League.

C’est la fin d’un long feuilleton. «Le club est vendu au consortium avec effet immédiat, a précisé le texte, soulignant que la Premier League a reçu des garanties légalement contraignantes que le Royaume d'Arabie saoudite ne contrôlera pas le club de Newcastle United.»

An investment group led by the Public Investment Fund, and also comprising PCP Capital Partners and RB Sports & Media, has completed the acquisition of 100% of Newcastle United Limited and Newcastle United Football Club Limited from St. James Holdings Limited.





— Newcastle United FC (@NUFC) October 7, 2021