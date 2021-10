Boxe : Fury-Wilder, tout ce qu’il faut savoir du combat

L’ultime affrontement entre Tyson Fury et Deontay Wilder aura lieu dans la nuit de samedi à dimanche. Voici tout ce qu’il faut savoir sur ce combat de boxe qui s’annonce historique.

Enfin. La revanche tant attendue va avoir lieu. Et il s’agit bien d’une revanche et non d’une belle (le 1er combat s’est terminé sur un nul alors que le deuxième a vu la victoire du Gypsy king).

Quel jour ?

Ce troisième combat de boxe entre Tyson Fury et Deontay Wilder aura lieu dans la nuit du samedi 9 au dimanche 10 octobre.

A quelle heure ?

Cet affrontement entre le «Gypsy King» et le «Bronze Bomber» devrait commencer aux alentours de 5h30 du matin (heure française).

Sur quelle chaîne ?

Tyson Fury-Deontay Wilder 3 sera à suivre en intégralité et en exclusivité sur Canal+ et MyCanal.

Où aura lieu le combat ?

Ce troisième combat entre le Britannique et l’Américain se fera à la T-Mobile Arena de Las Vegas. Le premier avait eu lieu au Staples Center de Los Angeles, le deuxième au MGM Grand Arena.

Quel titre en jeu ?

Tyson Fury et Deontay Wilder s’affrontent pour la ceinture WBC des poids lourds. Longtemps propriété de l’Américain, le Britannique lui a subtilisé en février 2020 lors de leur deuxième affrontement.

Quel bilan pour Tyson Fury ?

A 33 ans, Tyson Fury est invaincu en 31 combats. Le «Gypsy King» compte 30 victoires (21 KO) et un nul.

Quel bilan pour Deontay Wilder ?

A 35 ans, Deontay Wilder compte lui 44 combats. Son bilan est de 42 victoires (41 KO), 1 nul et 1 défaite.

Quels résultats lors des deux premiers combats ?

Le 1er décembre 2018, les deux boxeurs s’affrontent une première fois et se quittent sur un nul impressionnant. L’Américain a envoyé plusieurs fois au tapis le Britannique. Le 22 février 2020, après un show exceptionnel (et qui a longtemps fait parler), Tyson Fury s’impose au 7e round par TKO.

