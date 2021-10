Deontay Wilder : la touchante raison pour laquelle il est devenu boxeur professionnel

Deontay Wilder, qui affronte samedi Tyson Fury, est entré dans le monde de la boxe professionnelle pour une raison particulière.

Devenir le meilleur de la planète, marcher sur les traces de Mohamed Ali ou Mike Tyson… les raisons pour devenir boxeur professionnel sont souvent variées lorsque l’on demande aux principaux intéressés. Mais pour le «Bronze Bomber», la raison est très singulière.

Le boxeur américain, qui espère reconquérir la ceinture WBC des poids lourds contre Tyson Fury, avait confié il y a quelques années que cela faisait suite à la maladie de sa fille Naieya.

«En 2004, à seulement 19 ans, je m'apprêtais à devenir père, avait rappelé Deontay Wilder à L’Equipe. Père d'une petite fille née avec la spina bifida (malformation congénitale de la colonne vertébrale et de la moelle épinière). Avant ça, j'avais tout ce dont un jeune homme de cet âge peut rêver. Je n'avais aucun problème d'argent, aucune responsabilité, je ne pensais qu'à moi. Mais lorsque Naieya est arrivée, tout a changé. Je ne savais pas du tout ce qu'était cette maladie, et je ne savais pas ce qu'il fallait pour soigner un enfant atteint par ça. Pour ne rien vous cacher, j'ai eu très peur.»

Wilder, qui a décroché la médaille de bronze aux Jeux olympiques de Pékin, avant de passer professionnel, a confié qu’il s’était tourné vers la boxe pour devenir riche. «À ce moment-là, j'ai tout de suite cherché un moyen de gagner de l'argent et rapidement. Je me suis tourné vers la boxe, même si je n'y connaissais absolument rien. Je me suis simplement dit que tous les boxeurs que je voyais à la télé étaient tous très riches. Je voulais faire pareil, je pensais que ça irait très vite, mais j'avais tout faux (rires). Je savais juste me battre et j'avais un but précis, améliorer la vie de ma fille.»

