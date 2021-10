Nuit de l’Eau 2021 : Une édition en faveur des enfants de Madagascar

Mouiller le maillot… de bain. La 14e édition de la Nuit de l’Eau, organisée par la Fédération française de natation et Unicef France, se tient, ce samedi, dans toutes les piscines de l’Hexagone avec pour objectif de récolter des fonds qui seront reversés au profit des enfants de Madagascar.

Cette soirée, placée sous le signe de la fête et de la solidarité, proposera aux participants un grand nombre d’activités ludiques et aquatiques, ainsi qu’un large programme de démonstrations et d’animations festives, le tout dans un environnement de convivialité et de découverte.

Comme chaque année depuis sa création en 2008, cette 14e édition, parrainée par l’ancien champion Camille Lacourt et l’ancienne aventurière de Koh Lanta Maxine Eouzan, a pour but de sensibiliser le plus grand nombre à la nécessité de l'accès à l’eau potable pour la survie et le bien-être des populations du monde entier.

La #Nuitdeleau revient !



Rendez-vous dès aujourd’hui et jusqu’au 16 octobre sur Swimming Heroes, l’application officielle de la FFN pour nager et soutenir les programmes @UNICEF_france d’accès à l’eau potable et d’assainissement à Madagascar

https://t.co/4di4GvwtAa pic.twitter.com/3WxjoaljLA — FFN (@FFNatation) September 17, 2021

L’ensemble des fonds collectés seront intégralement reversés au profit d’Unicef, qui défend la cause des enfants dans le monde, et se bat pour améliorer l’approvisionnement en eau, les installations sanitaires des écoles, des collectivités et pour promouvoir une bonne hygiène dans tous les pays du monde.

Cette année, les fonds seront plus précisément reversés au profit du programme Eau, assainissement et hygiène (WASH) en faveur des enfants de Madagascar, où 15,1 millions de personnes n’ont pas accès à l’eau potable. En 13 éditions, la Nuit de l’Eau a déjà permis de collecter 2,2 millions d’euros, en faveur des enfants du Togo et d’Haïti.