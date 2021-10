Tour de Lombardie 2021 : à quelle heure et sur quelle chaîne ?

Dernier «Monument» de la saison, le Tour de Lombardie aura lieu, ce samedi 9 octobre, entre Côme et Bergame (Italie). Voici le programme TV complet de la «Classique des feuilles mortes».

Pour sa dernière course de la saison, Julian Alaphilippe sera l’un des favoris de cette 115e édition, deux semaines après avoir conservé son maillot arc-en-ciel de champion du monde. Deuxième de l’épreuve en 2017, le coureur tricolore va tenter de s’offrir une nouvelle victoire de prestige pour conclure une année 2021 déjà riche en émotions.

Mais s’il est l’un des hommes à battre, la concurrence sera rude avec de nombreux prétendants à la victoire. A commencer par Primoz Roglic, vainqueur mercredi de Milan-Turin. Son coéquipier Remco Evenepoel, vainqueur cette semaine de la Coppa Bernocchi, Tadej Pogacar, ou encore les inusables Vincenzo Nibali et Alejandro Valverde, sans oublier Bauke Mollema, lauréat en 2019, espèrent également voler la vedette à Alaphilippe.

Tous devront dompter un parcours à la fois sélectif et spectaculaire, marqué par l’ascension de la colline de Bergamo Alta à six reprises, la Roncola et ses passages à 17%, ainsi que la montée du Passo di Ganda à trente kilomètres de l'arrivée. De quoi promettre du beau spectacle sur les routes lombardes.

Programme TV

Tour de Lombardie



Samedi 9 octobre



A partir de 10h15 en exclusivité et en intégralité sur l’application Eurosport et Eurosport.fr.