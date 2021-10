Tour de Lombardie 2021 : un dernier feu d’artifice pour Julian Alaphilippe ?

Il étrennera son beau maillot arc-en-ciel, qu’il a reconquis il y a moins de deux semaines, pour la dernière fois de l’année. Et julian Alaphilippe sera au départ, samedi, du Tour de Lombardie (Italie), qui sera son ultime course de la saison, avec l’ambition de faire honneur à sa tunique irisée.

Avec Remco Evenepoel et Joao Almedia, le Français sera l’un des principaux atouts de la formation Deceuninck Quick-Step sur la «course des feuilles mortes». Reste à savoir dans quelle forme il sera au moment de s’élancer de Côme pour les 239 kilomètres jusqu’à Bergame.

Pour sa première sortie, depuis son second sacre à Louvain, Alaphilippe a calé, mercredi, au pied de la dernière difficulté de Milan-Turin. Après avoir longtemps animé la course, il a finalement terminé à la 25e place à plus de trois minutes du vainqueur Primoz Roglic, présenté comme l’un des principaux favoris.

Cette défaillance n’est pas forcément de bon augure en vue du Monument lombard. Même s’il ne s’attendait pas forcément à lutter pour la victoire. «Ce Milan-Turin, je ne dirai pas que c’est un entraînement, mais il va me faire du bien pour samedi, je vais m’en servir comme ça», avait-il confié à L’Equipe.

Dans le final, le coureur de Montluçon a ainsi peut-être cherché à se préserver et ne pas user toutes ses forces pour se présenter avec les meilleures chances. D’autant qu’il se sait attendu comme à chaque fois, lui qui avait pris la 2e place en 2017. «Je suis attendu sur chaque course, j’ai déjà fait deuxième sur le Lombardie donc on m’attend au tournant», a-t-il confié.

Pour monter cette fois sur la première marche du podium et conclure de la plus belle des manières une année 2021 déjà riche en émotions, tout dépendra de sa capacité à maîtriser la concurrence, particulièrement relevée, et à dompter un parcours sélectif avec la Roncola et ses passages à 17%, la montée du Passo di Ganda (7% - 9 kilomètres) à trente kilomètres de l’arrivée et enfin le Colle Aperto (1,3 km - 7%) à environ 3 kilomètres de la ligne.

Un tracé exigeant qui pourrait avoir raison de ses ambitions. Mais, comme il l’a encore prouvé à Louvain, pas grand-chose semble pouvoir faire peur à Julian Alaphilippe. Surtout avec le maillot arc-en-ciel sur les épaules.