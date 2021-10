VIDEO : les plus grandes stars NBA réunies pour les 75 ans de la ligue

La NBA a publié hier une vidéo célébrant ses 75 ans d’histoire, dans laquelle les plus grandes stars de la ligue (presque toutes) font une apparition. Un vrai délice pour les fans.

Alors que la 75e saison NBA doit débuter le 19 octobre prochain, la ligue de basketball nord-américaine a réalisé ce court métrage dans lequel les joueurs incontournables de son histoire, mais aussi les stars actuelles, apparaissent les uns après les autres. L’acteur Michael B. Jordan sert de fil conducteur, au volant d’un bus, qui transporte un groupe d’enfants dans une rue très spéciale. Ils y croisent notamment Earvin «Magic» Johnson et Larry Bird, les deux icônes du basketball des années 1980, mais aussi Dwyane Wade, la star du Heat de Miami, ou encore Kareem Abdul-Jabbar, le meilleur scoreur de l’histoire de la NBA en train d’apprendre à Dirk Nowitzki les rudiments de son célèbre skyhook (un tir à une main en pivotant sur son pied, ndlr).

Une absence de taille

D’autres joueurs bien connus des fans font une apparition. Celle de Gary Payton, un joueur réputé pour sa défense de fer surnommé The Glove (le gant, ndlr), est peut-être la plus drôle, quand il se met sur le chemin du bus scolaire conduit par Michael B. Jordan. Qui ne semble pas surpris. Un hommage spécial est rendu à Kobe Bryant, la star des Lakers disparue avec sa fille Gianna dans un tragique accident d’hélicoptère en janvier 2020. C’est Devin Booker, arrière des Suns de Phoenix, qui salue une peinture murale où on peut lire «Be Legendary» (Devient une légende, ndlr). Des mots que Bryant avait prononcé à l’intention de Booker quand celui-ci débutait sa carrière.

De multiples références à la riche histoire de la NBA (regardez bien les joueurs peints sur les murs du playground) sont réunies dans cette vidéo qui a séduit une large partie des fans. L’absence de Michael Jordan, considéré par certains comme le meilleur joueur de tous les temps, et actuel propriétaire des Hornets de Charlotte, est toutefois à souligner. Mais elle ne saurait gâcher l’extraordinaire sensation procurée par cette vidéo anniversaire.